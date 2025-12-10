Case di terra cruda la Provincia di Chieti lancia un tavolo istituzionale per la tutela
La Provincia di Chieti avvia un tavolo istituzionale dedicato alla tutela e valorizzazione delle case di terra cruda in Abruzzo, promuovendo la conservazione di un patrimonio storico e culturale. L'iniziativa mira a sensibilizzare e coinvolgere diverse realtà locali per preservare questa tradizione architettonica.
Un tavolo istituzionale per la salvaguardia e la valorizzazione delle case di terra cruda in Abruzzo. È quanto deciso nel corso di un incontro che si è svolto nella sede della Provincia di Chieti con l’obiettivo di aggiornare il censimento degli edifici presenti sul territorio provinciale e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
L’Associazione Rete Viva e l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana presentano “Le immagini della memoria: un viaggio tra storia, persone e luoghi dei quartieri Santa Croce, Montalbano, Colleverde e Villa Ficana”, il nuovo libro fotografico a cura di Roma - facebook.com Vai su Facebook
Incontro su Case di Terra: Un Tavolo Istituzionale per la Salvaguardia - Ieri, la Provincia di Chieti ha ospitato un importante incontro dedicato alla valorizzazione delle case di terra cruda. Si legge su abruzzonews24.com
