Meloni ad Addis Abeba | Con il Piano Mattei stiamo rivoluzionando il modo di agire in Africa

Meloni si trova ad Addis Abeba per promuovere il Piano Mattei, un progetto che mira a cambiare le relazioni tra Italia e Africa. La premier ha spiegato che questa iniziativa aiuta a rafforzare i collegamenti economici e infrastrutturali tra i due continenti. Durante l'incontro, ha sottolineato come l’Italia voglia diventare un partner affidabile e presente sul territorio africano. La visita si concentra anche sulla collaborazione nel settore energetico e sulle opportunità di investimento.

AGI - Un "patto tra nazioni libere che scelgono di lavorare insieme perché si fidano l'una dell'altra". Non è solo una formula evocativa, ma il modo in cui l'Italia, attraverso il Piano Mattei, cerca di ritagliarsi sempre di più il ruolo di ponte con il continente al di là del Mediterraneo e guadagnarsi la sua fiducia. Così, Giorgia Meloni - arrivata in giornata ad Addis Abeba dopo il vertice tenuto ieri a Bruxelles sulla competitività dell'UE - ha definito la chiave politica con cui l'Italia cerca di proseguire quel rapporto con l'Africa avviato due anni fa e che prosegue in un'ottica ormai non più nazionale, ma globale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni ad Addis Abeba: "Con il Piano Mattei stiamo rivoluzionando il modo di agire in Africa" Meloni ad Addis Abeba: "Con il Piano Mattei stiamo rivoluzionando il modo di agire nel continente" Meloni visita Addis Abeba e annuncia che il Piano Mattei sta cambiando il modo di operare in Africa. Da Roma ad Addis Abeba. Il Piano Mattei sempre più trait d’union tra Europa e Africa Il Piano Mattei mira a rafforzare i rapporti tra Europa e Africa, promuovendo partenariati duraturi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Missione ad Addis Abeba: l’Italia fa il ‘tagliando’ alla strategia per l’Africa; Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei; Meloni in Etiopia: 'Con il Piano Mattei facciamo da ponte'; Africa: il pit-stop etiope del Piano Mattei - ISPI. Meloni ad Addis Abeba per il vertice Italia-AfricaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Addis Abeba, in Etiopia, dove oggi parteciperà alla seconda edizione vertice Italia-Africa e domani, in veste di ospite d'onore, alla riunione ... ansa.it Piano Mattei, Meloni ad Addis Abeba: Stiamo rivoluzionando il modo di guardare all’AfricaLa premier Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura al secondo Vertice Italia-Africa, che si tiene ad Addis Abeba, in Etiopia ... dire.it Addis Abeba, il mio intervento al secondo Vertice Italia-Africa x.com L'intervento della premier in apertura del secondo vertice Italia-Africa ad Addis Abeba - facebook.com facebook