Piano Mattei da corridoi energetici a sovranità alimentare | in Etiopia secondo vertice Italia-Africa

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha partecipato ieri in Etiopia al secondo vertice Italia-Africa, dove ha annunciato che il Piano Mattei sta passando da progetti di corridoi energetici a iniziative di sovranità alimentare, con l’obiettivo di rafforzare le filiere agroalimentari e garantire più autonomia ai paesi africani.

(Adnkronos) – Dai corridoi energetici alle filiere agroalimentari, passando per acqua, formazione e innovazione digitale. Saranno questi i dossier al centro del secondo vertice Italia-Africa in programma oggi ad Addis Abeba, ospitato per la prima volta nel continente africano, con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul fronte energetico, tra i progetti di punta figurano l'impianto fotovoltaico Abydos II in Egitto da 1 GW con sistema di accumulo, il collegamento elettrico sottomarino Elmed tra Italia e Tunisia e il finanziamento da 150 milioni di euro al Kenya per sostenere le strategie climatiche.