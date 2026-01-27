Piano Mattei vertice Italia-Africa il 13 febbraio in Etiopia

Il secondo Vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia. L’evento, che coinvolge i capi di Stato e di Governo, rappresenta un momento di incontro tra Italia e paesi africani per rafforzare la cooperazione e discutere questioni di interesse comune. La partecipazione e i temi trattati saranno fondamentali per lo sviluppo delle relazioni bilaterali in un contesto internazionale in evoluzione.

Roma, 27 gen. (askanews) – L'Italia organizzerà il secondo Vertice Italia-Africa a livello di Capi di Stato e di Governo il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia, come anticipato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di inizio anno. "Si conferma – si legge in una nota di Palazzo Chigi – così il rafforzamento delle relazioni strategiche con il continente africano e il consolidamento degli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, lanciato a Roma nel gennaio 2024". Il vertice, a cadenza biennale, sarà ospitato in Africa per la prima volta e si svolgerà in concomitanza con il Vertice dell'Unione Africana, alla vigilia dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana.

