Il Piano Mattei sta avvicinando Italia e Africa come non accadeva da tempo. Giro spiega a Formiche che questa strategia rappresenta una svolta, dopo anni di tentativi falliti. Ora, i rapporti tra i due continenti sembrano più concreti, con progetti e accordi che prendono forma. La strada sembra tracciata, e l’Italia punta a rafforzare i legami con l’Africa in modo più deciso.

Il Piano Mattei è stata una novità nelle relazioni fra Europa e Africa, dopo vari tentativi del passato, dice a Formiche.net l’ex viceministro degli Esteri Mario Giro prima di partire per l’ Etiopia, dove si terrà il secondo vertice Italia-Africa. L’elemento che fa ben sperare per il futuro si ritrova nella fase di ascolto dell’Africa, nella progettazione in settori interessanti come il green business, e nella traccia sistemica e metodologica: ragionare sulle esigenze, confrontarsi sulle soluzioni e poi provare a mettersi d’accordo. Il Piano Mattei è stata una novità nelle relazioni fra Europa e Africa: quale bilancio a due anni dalla sua nascita sia da un punto di vista di merito sia anche da un punto di vista di prospettive politiche, visto il forte interesse dell’Unione europea e anche degli Stati Uniti? Da un punto di vista di metodo mi sembra una novità, è stata un’innovazione voler cercare un rapporto paritario con gli africani, chiedendo a loro cosa vogliono. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia-Africa, la strada è quella giusta. Giro racconta a che punto è il Piano Mattei

Approfondimenti su Italia Africa

Il secondo Vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia.

Giorgia Meloni commenta il calo degli arrivi di migranti in Europa, definendolo un segnale positivo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Italia Africa

Argomenti discussi: Alle Gallerie d'Italia 'La strada per Cortina', mostra di foto sulle Olimpiadi 1956; L'icona Méhari torna su strada in Italia grazie a eStory; Alle Gallerie d'Italia di Milano apre la mostra La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956; La città dei lampioni in Italia: è la Villa Lumière italiana, ha quasi 12mila punti luce.

Mondiali di Ciclismo su strada 2025: i convocati Italia per il Ruanda (Kigali)Conto alla rovescia per la partenza della Nazionale azzurra per i Mondiali di Ciclismo su Strada 2025 che si disputeranno per la prima volta nel continente africano. Sono 27 gli atleti convocati ... sport.sky.it

Meloni: al lavoro per prossimo summit Italia-Africa, si terra' in Etiopia'Piano Mattei preso a modello, abbiamo segnato la strada' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - Stiamo lavorando all'organizzazione del nuovo summit Italia-Africa, ricorderete che fu quello con ... borsaitaliana.it

“I rapporti con l’Africa rappresentano una priorità strategica importante per il governo italiano. Il Piano Mattei incarna una strategia fondata su una cooperazione concreta e un dialogo politico costante. L’obiettivo è finanziare – grazie a una dotazione inizial facebook

#TEHAClub L’Italia ha deciso di organizzare il 2° Vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, dove @GiorgiaMeloni sarà anche Ospite d’Onore al Vertice dell’Unione Africana: è un segnale importante a conferma del lavoro fatto insieme. Fabrizio Saggio, Cons. Diplo x.com