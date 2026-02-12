Italia-Africa la strada è quella giusta Giro racconta a che punto è il Piano Mattei

Il Piano Mattei sta avvicinando Italia e Africa come non accadeva da tempo. Giro spiega a Formiche che questa strategia rappresenta una svolta, dopo anni di tentativi falliti. Ora, i rapporti tra i due continenti sembrano più concreti, con progetti e accordi che prendono forma. La strada sembra tracciata, e l’Italia punta a rafforzare i legami con l’Africa in modo più deciso.

Il Piano Mattei è stata una novità nelle relazioni fra Europa e Africa, dopo vari tentativi del passato, dice a Formiche.net l’ex viceministro degli Esteri Mario Giro prima di partire per l’ Etiopia, dove si terrà il secondo vertice Italia-Africa. L’elemento che fa ben sperare per il futuro si ritrova nella fase di ascolto dell’Africa, nella progettazione in settori interessanti come il green business, e nella traccia sistemica e metodologica: ragionare sulle esigenze, confrontarsi sulle soluzioni e poi provare a mettersi d’accordo. Il Piano Mattei è stata una novità nelle relazioni fra Europa e Africa: quale bilancio a due anni dalla sua nascita sia da un punto di vista di merito sia anche da un punto di vista di prospettive politiche, visto il forte interesse dell’Unione europea e anche degli Stati Uniti? Da un punto di vista di metodo mi sembra una novità, è stata un’innovazione voler cercare un rapporto paritario con gli africani, chiedendo a loro cosa vogliono. 🔗 Leggi su Formiche.net

