Valmontone Inaugurata a tempo di record la nuova scuola primaria di Via Gramsci Finanziata con 3milioni e 800mila euro del piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr

A Valmontone, il 7 gennaio, è stata inaugurata la nuova scuola primaria di via Gramsci, realizzata in tempi rapidi. La struttura, finanziata con 3,8 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rappresenta un investimento importante per il territorio, migliorando le condizioni educative e di aggregazione per la comunità locale. La cerimonia ha segnato un passo avanti nel potenziamento dei servizi scolastici della città.

Cronache Cittadine VALMONTONE – Nella mattinata di oggi, 7 Gennaio, a Valmontone è stata inaugurata la nuova scuola primaria. Finanziato con 3milioni

