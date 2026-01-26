Abbattimento liste d’attesa in Puglia | consegnati i piani d' azione entro venerdì l’approvazione

Le aziende sanitarie della Puglia hanno inviato i piani d'azione sperimentali per ridurre le liste d’attesa, in conformità con quanto stabilito dalla Direzione Generale Regionale. Entro venerdì è prevista l’approvazione definitiva di tali piani, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio regionale.

Tutte le Aziende Sanitarie pugliesi hanno trasmesso i piani aziendali sperimentali per l’abbattimento dei tempi di attesa, come previsto dalla DGR n.12026 che individuava il termine nella giornata di oggi. Le direzioni strategiche hanno descritto le azioni che saranno messe in campo per il recupero delle prestazioni oltre soglia, con priorità U (Urgenti) e B (Brevi) e in alcuni casi sono presenti anche i ricoveri ospedalieri in lista di attesa. La quasi totalità delle aziende ha indicato tra le prassi sperimentali l’estensione degli orari di apertura degli ambulatori nelle ore serali e nei weekend.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

