Dirigente del ministero dell' Economia indagato per insider trading

Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è finito nel mirino della procura di Milano. È stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di insider trading. Di Stefano, che dal 2022 siede anche nel consiglio di amministrazione di Mps, rischia ora di affrontare un procedimento penale per presunti abusi d’ufficio. La vicenda scuote il mondo politico e finanziario, mentre le indagini proseguono per fare luce sui fatti.

