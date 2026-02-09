La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze e membro del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena. L’indagine nasce dall’analisi dello smartphone sequestrato a novembre dalla Guardia di Finanza, che ha portato gli inquirenti a sospettare di insider trading. Di Stefano è ora sotto inchiesta, ma al momento non ci sono ancora accuse ufficiali.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze e membro del cda del Monte dei Paschi di Siena, finito sotto la lente dei pm dopo l’analisi del suo smartphone, sequestrato a novembre dalla Guardia di Finanza nell’inchiesta sul risiko bancario. Ipotizzato il reato di insider trading: a ridosso dell’Ops di Siena su Piazzetta Cuccia, Di Stefano avrebbe comprato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100 mila euro, ottenendo un guadagno di alcune migliaia di euro. Stefano Di Stefano (Mef). Gli incarichi di Di Stefano in Mps e al Mef. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mps-Mediobanca, dirigente del Mef indagato per insider trading

Approfondimenti su Mps Mediobanca

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mps Mediobanca

Argomenti discussi: Mps pronta ad allinearsi a Bce. Il cda valuta di anticipare il piano a fine febbraio e apre sul delisting di Mediobanca; Mediobanca, accelera la fuga dei gestori dei grandi patrimoni: pesano i dubbi sulla fusione con Mps; Melzi d’Eril riorganizza i vertici di Mediobanca; Caso MPS-Mediobanca, indagato Stefano Di Stefano (MEF) per insider trading.

Mps-Mediobanca: dirigente Mef indagato a Milano per insider tradingIl dirigente del Tesoro siede nel cda di Rocca Salimbeni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Il dirigente del Mef e attuale consigliere ... ilsole24ore.com

Indagato il dirigente Mef e consigliere Mps Stefano Di Stefano per insider tradingL'attuale responsabile della direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare. L'accusa è aver acquistato azioni di Medioba ... ilfoglio.it

Mal di Siena La possibile fusione Mps-Mediobanca solleva più di un dubbio. A partire dai costi del delisting di Piazzetta Cuccia. Anche la narrazione sugli impegni presi con la Bce non regge. Intanto la Consob… facebook

#Lovaglio ancora in corsa per guidare #Mps, ma resta il nodo #Mediobanca x.com