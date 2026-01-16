Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Aderisco all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia

Il Comune di Baronissi, attraverso la Sindaca Anna Petta, ha annunciato la propria adesione all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia. La Sindaca, anche membro del Consiglio Nazionale di ALI, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per tutelare l’autonomia delle amministrazioni locali e sostenere un sistema giudiziario equilibrato. L’adesione riflette l’attenzione del Comune verso temi che riguardano la tutela dei principi fondamentali del sistema democratico e della giustizia.

La Sindaca di Baronissi e membro del Consiglio Nazionale di ALI: “Un’iniziativa che tutela l’autonomia locale e i principi di un sistema giudiziario equilibrato”. “ Il superamento delle 500.000 firme necessarie per il referendum contro la riforma della giustizia voluta da Meloni e Nordio rappresenta un risultato straordinario e inequivocabile”, dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi e membro del Consiglio Nazionale di ALI. “In pochi giorni, cittadini e cittadine hanno dimostrato con determinazione quanto sia forte il loro interesse per una giustizia equa e trasparente, rispondendo a chi sperava di ridurre la partecipazione attraverso accelerazioni improvvise e strategie di scoraggiamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

