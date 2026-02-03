Emergenza furti nell' area nord convocato il Comitato per la sicurezza pubblica

La Prefettura di Salerno ha convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per giovedì. La decisione arriva dopo una serie di furti che stanno crescendo nell’area nord della provincia e che preoccupano cittadini e forze dell’ordine. Le autorità vogliono mettere in campo misure concrete per fermare questa escalation e garantire più sicurezza.

In molti sperano in un rafforzamento dei presidi delle forze dell'ordine sul territorio così come dei sistemi di videosorveglianza Alla luce dell'emergenza furti a Nocera Inferiore - così come nel resto dell'area nord della provincia - la Prefettura di Salerno ha previsto per giovedì la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Era stato il quartiere di Cicalesi tra i più colpiti da bande di ladri, impegnate a imperversare all'interno degli appartamenti e a rubare preziosi e denaro. Dalle case private alle scuole, fino alle attività commerciali. Giorni fa, il sindaco Paolo De Maio aveva annunciato la richiesta al Prefetto di Salerno Francesco Esposito della convocazione del tavolo per l'emergenza sicurezza.

