Pesaro truffe con il cambio | giovane arrestato con 5000€ sfruttava la confusione dei commercianti

Pesaro, un giovane è stato arrestato con 5.000 euro in tasca mentre tentava di mettere a segno una truffa con il cambio, sfruttando la confusione dei commercianti. La sua tecnica, che prevede di approfittare del caos durante le transazioni per confondere i negozianti e spingerli a cedere denaro falso, sta creando tensione tra gli esercenti della zona. Un dettaglio che distingue questa vicenda è il modo in cui il giovane si mimetizzava tra i clienti, approfittando del via vai di persone per mettere in atto il raggiro.

Pesaro, il truffatore “del cambio”: la tecnica che mette in ginocchio i negozianti. Un raggiro basato sulla confusione e sulla pressione psicologica sta mettendo in allarme i commercianti di Pesaro e provincia. Un giovane di origine romena è stato fermato dalla polizia con oltre 5.000 euro in contanti, presumibilmente provento di truffe messe a segno chiedendo cambio di banconote. L’operazione, condotta dalla polizia, ha svelato un modus operandi subdolo che sfrutta le debolezze cognitive delle vittime per sottrarre denaro dalle casse. L’auto sotto controllo e il ritrovamento del denaro. Mercoledì pomeriggio, una volante della polizia di Pesaro ha fermato un’auto già monitorata a seguito di una truffa avvenuta in un supermercato della provincia di Ancona.🔗 Leggi su Ameve.eu Sfruttava i permessi per motivi di salute per continuare a mettere a segno truffe: nuovi guai per un 54enne Un 54enne di Lecce, già noto per numerose truffe, prosegue le sue attività illecite anche durante gli arresti domiciliari, sfruttando permessi per motivi di salute. La società cassaforte di Palumbo. Così il primario sfruttava le convenzioni con la Asl e schermava i soldi Un sistema illecito di smistamento dei pazienti in dialisi dall'ospedale Sant'Eugenio di Roma alle strutture private convenzionate, gestito dal primario Palumbo, avrebbe generato un giro di denaro illecito sfruttando le convenzioni con la Asl. Contenuti correlati Argomenti discussi: Chiusura di Via Ponte Vecchio; Pesaro, soldi da 5 euro in cambio di tagli più alti: la truffa è servita. Denunciato 20enne; I falsi carabinieri truffano due anziani ma poi vengono arrestati da quelli veri dopo essere stati pedinati da Pesaro a Fano; Scoperta una banca online abusiva: più di 4 milioni di euro movimentati e oltre 500 le vittime cadute in trappola. Tre anni di truffe in mezza Italia e anche a Pesaro: finisce in carcere 61enneTruffe e reati reiterati per anni in diverse parti d'Italia tra cui Pesaro. In carcere un operaio di 61 anni di Alife ... centropagina.it Pesaro, contro le truffe Biancani diventa un fumetto: «Diffondiamo un messaggio partendo dalle scuole»PESARO - Il sindaco Biancani un po' Paperinik un po' manga per sensibilizzare i piccoli studenti su come evitare le truffe agli anziani, siano questi nonni, genitori o vicini di casa. Presentato il ... corriereadriatico.it Truffe aggravate in diverse province, sessantunenne in manette vivere.me/gvt3 #truffa #pesaro #urbino #caserta x.com Pesaro: Truffe anche a Pesaro: arrestato 61enne, dovrà scontare oltre quattro anni di carcere - facebook.com facebook