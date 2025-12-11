La società cassaforte di Palumbo Così il primario sfruttava le convenzioni con la Asl e schermava i soldi

Un sistema illecito di smistamento dei pazienti in dialisi dall'ospedale Sant'Eugenio di Roma alle strutture private convenzionate, gestito dal primario Palumbo, avrebbe generato un giro di denaro illecito sfruttando le convenzioni con la Asl. L'indagine svela un complesso meccanismo di corruzione e appropriazione indebita che si sarebbe protratto per diversi anni.

