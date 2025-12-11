La società cassaforte di Palumbo Così il primario sfruttava le convenzioni con la Asl e schermava i soldi

Un sistema illecito di smistamento dei pazienti in dialisi dall'ospedale Sant'Eugenio di Roma alle strutture private convenzionate, gestito dal primario Palumbo, avrebbe generato un giro di denaro illecito sfruttando le convenzioni con la Asl. L'indagine svela un complesso meccanismo di corruzione e appropriazione indebita che si sarebbe protratto per diversi anni.

Il sistema di smistamento dei pazienti in dialisi dall'ospedale Sant'Eugenio di Roma verso sei strutture private convenzionate con un conseguente giro di soldi, sarebbe durato per anni. Sono tutte strutture nel circuito della Asl Roma 2. Al centro del meccanismo, secondo l'accusa, ci sarebbe. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Twenty One Capital debutta al Nyse con Tether primo socio: Paolo Ardoino suonerà la campanella. La società compra e accumula Bitcoin (ne ha 43.514 in cassaforte) ma non solo, intendo anche creare una serie di business basati sulla cripto. I dettagli con El - facebook.com Vai su Facebook

Twenty One Capital debutta al Nyse con #Tether primo socio: @paoloardoino suonerà la campanella. La società compra e accumula #Bitcoin (ne ha 43.514 in cassaforte) ma non solo, intendo anche creare una serie di business basati sulla #crypto. I dettagli Vai su X