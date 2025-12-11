Sfruttava i permessi per motivi di salute per continuare a mettere a segno truffe | nuovi guai per un 54enne
Un 54enne di Lecce, già noto per numerose truffe, prosegue le sue attività illecite anche durante gli arresti domiciliari, sfruttando permessi per motivi di salute. La sua condotta ha portato a un inasprimento della pena, aggiungendo nuovi capitoli alla vicenda giudiziaria di un uomo che continua a seminare il sospetto nella comunità.
LECCE – Mette a segno altre truffe anche dagli arresti domiciliari: pena inasprita per un 54enne di Lecce, balzato agli onori delle cronache negli anni scorsi per un numero considerevole di episodi. Nella giornata di martedì, infatti, Giovanni Luigi Pellegrino ha lasciato la sua abitazione per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
