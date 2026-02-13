Perugia l' annuncio | Riaperto il forno crematorio stiamo progettando la seconda linea

Perugia ha riaperto ufficialmente il forno crematorio del cimitero di Monterone, dopo mesi di chiusura. La decisione nasce dall’aumento della domanda di servizi funebri e dalla necessità di ridurre i tempi di attesa. Il Comune ha annunciato anche che sta lavorando alla realizzazione di una seconda linea, per migliorare ulteriormente il servizio ai cittadini. La riapertura rappresenta un passo importante per rispondere alle esigenze della comunità e offrire nuove soluzioni nel settore funerario.

Il Comune di Perugia annuncia con una nota che “è stato ufficialmente riaperto il forno crematorio del cimitero di Monterone”. Il forno crematorio, spiega l’assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture, Francesco Zuccherini, “è di nuovo pienamente attivo dopo l’importante opera di riqualificazione della struttura a seguito di manutenzione straordinaria effettuata nei mesi scorsi”. Il forno, prosegue, "è dunque operativo per i servizi funebri di cremazione ed è fruibile sia da parte dell’utenza perugina che proveniente da altri Comuni”. I lavori, sottolineano da Palazzi dei Priori, “hanno riguardato la completa sostituzione dello “scambiatore” di calore e la collocazione dello stesso all’interno di un manufatto diverso da quello originario, posto alle spalle del cosiddetto “tempio crematorio”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su perugia annuncio Umbria e Perugia senza forno crematorio: i tempi per la riapertura. "Partono i lavori per la seconda linea" L'Umbria e Perugia attendono con speranza la riapertura del forno crematorio, fermo da oltre un anno e mezzo. Lavori in ritardo, forno crematorio di Perugia ancora chiuso: la nuova data e i tempi per il secondo impianto Ultime notizie su perugia annuncio Argomenti discussi: Strade in Umbria, sulla Tre Valli terminati con anticipo i lavori alla Galleria: l'annuncio dell'Anas; Rigopiano, sentenza d’Appello bis: condannati 3 ex dirigenti regionali Si apre la possibilità di essere risarciti; Troppi clienti, chiuso il locale: sigilli al The Zoo di via Alessi. Il titolare: Nessun problema di sicurezza; Lago Trasimeno in difficoltà, assessore Meloni: Presto acqua anche da un canale chiuso da anni. Perugia si candida a Capitale Europea dello Sport 2028. L’annuncio è arrivato alla Bit di Milano dall’assessore comunale Pierluigi Vossi durante il panel “Umbria, destinazione sport”, alla presenza, tra gli altri, del campione olimpico Massimiliano Rosolino e d - facebook.com facebook