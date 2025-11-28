Lavori in ritardo forno crematorio di Perugia ancora chiuso | la nuova data e i tempi per il secondo impianto
Da tempo, le famiglie di Perugia e provincia non hanno alternative per dare il definitivo riposo ai propri cari defunti: ovvero la classica inumazione in cappella o in un loculo singolo. La cremazione sul nostro territorio è interrotta perché l'unico forno crematorio, presente al Cimitero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
LOTTO 3 CATANIA-RAGUSA "A BREVE LA RIPRESA LAVORI" “Saranno ripresi con buona probabilità all’inizio del prossimo anno, i lavori sul lotto 3 della Ragusa-Catania, fermi da tempo e in netto ritardo sulla tabella di marcia, visto che solo il 3,13 per cen - facebook.com Vai su Facebook
"I lavori all’impianto crematorio iniziano il 27 giugno, nessun ritardo" - Nessun ritardo e nessun intoppo, la road map per la realizzazione dell’impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle verrà rispettata. Secondo ilrestodelcarlino.it
Forno crematorio a Staglieno, disagi per i lavori. L’appello dei residenti: “Va fermato” - Genova – Traffico a senso unico alternato per tre settimane, dal primo agosto fino al 20 agosto, per via Sant’Antonino e via Veilino, la popolosa zona alle spalle del cimitero di Staglieno. Da ilsecoloxix.it
Crematorio al cimitero il Comune dopo 4 anni rilancia il progetto - Mentre stanno per partire i lavori di sistemazione del cimitero dopo i danni del ciclone dell’agosto 2023, il Comune è pronto a presentare un piano cimiteriale che prevede, nella regione Oltremora, la ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it