Perugia la festa per i due anni della casa editrice déclic

Perugia, la casa editrice déclic ha festeggiato i suoi due anni con una serata al T-Trane di Borgo XX Giugno, dove decine di lettori e autori si sono riuniti per celebrare il traguardo, arrivato dopo due anni di pubblicazioni incentrate sulla cultura contemporanea.

Venerdì 13 febbraio 2026 al T-Trane di Borgo XX Giugno appuntamento con il compleanno di déclic e la festa per i due anni dalla prima pubblicazione della casa editrice. L'appuntamento è dalle 18.30 in poi. déclic, si legge sul sito, “è una casa editrice multidirezionale che opera in un’ottica trans-generica e post-generica”. déclic “propone inneschi e disinneschi letterari; pone in primo piano la scrittura come manipolazione del linguaggio”. déclic “cerca opere ibride, sperimentali, devianti, inclassificabili; nuove forme, nuovi usi di forme date, costruzioni decostruzioni distruzioni, assenze di forma”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Rita Angelelli, scrittrice e fondatrice della casa editrice

