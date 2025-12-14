Jesi Ancona scrittrice Rita Angelelli morta a 62 anni per malore improvviso in negozio | era fondatrice della casa editrice Le Mezzelane

Rita Angelelli, scrittrice e fondatrice della casa editrice

Rita Angelelli è stata stroncata, poco dopo le 12, nel negozio di elettrodomestici dove lavorava da pochi mesi. Nel 2021 le due dosi di vaccino Covid e sui social scrisse "farò la terza se necessario, e sono d'accordissimo con Macron e il green pass" È morta a soli 62 anni a seguito di un mal. Ilgiornaleditalia.it

