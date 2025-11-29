Alla Malatestiana si celebrano i 25 anni della casa editrice Medusa
La casa editrice Medusa celebra i suoi 25 anni di attività con un ciclo di tre incontri pubblici dal titolo ‘25 anni con Medusa. Un editore per l’Europa’. Dopo il primo pomeriggio di mercoledì 19 novembre, il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 3 dicembre, dalle ore 16:15 alle ore 18:30. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
