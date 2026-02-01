il re del carnevale il bartoccio a perugia

Perugia si prepara a tornare indietro nel tempo con il ritorno del Bartoccio, che questa volta diventa re del Carnevale. La quindicesima edizione delle “Giornate del Bartoccio” sta per aprire i battenti, organizzata dalla Società che porta avanti la tradizione con poche risorse ma tanta passione. Durante il weekend, tra concerti, battute, piatti tipici e balli, la città celebra la maschera antica con un mix di divertimento e tradizione. La manifestazione promette di portare tanta allegria e di unire passato e presente

PERUGIA Il Bartoccio torna in città e diventa re del Carnevale. Tutto pronto per la quindicesima edizione delle “Giornate del Bartoccio“ che l’omonima Società organizza, con poche risorse e tanta pasisone, per festeggiare l’antica maschera perugina a suon di concerti, bartocciate, cucina, ballo, musica e ironia, unendo divertimento, tradizione e innovazione. Il cartellone 2026 è dedicato a Mario Mirabassi, artista delle marionette e dei burattini scomparso di recente, che tanto aveva lavorato e creato per il Bartoccio. Si comincia allora giovedì 5 febbraio alla Biblioteca di Ripa con la presentazione del volume “A tavola nun se ‘nvecchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina è iniziato ufficialmente il Carnevale a Todi, con le giornate dedicate al Bartoccio.

La città di Perugia ricorda Mario Mirabassi, scomparso recentemente, figura stimata nel panorama culturale locale.

Il re del Carnevale Il Bartoccio a PerugiaDal 5 al 14 febbraio tornano le Giornate dedicate all’antica maschera: una festa che unisce divertimento, tradizione e innovazione ... lanazione.it

Arrivo del Re e delle reginette e prima sfilata: nel weekend il Carnevale torna a FollonicaRe Carnevale sarà a bordo di un mezzo d’epoca di Righetti, la carovana toccherà poi piazza a Mare alle 16.30, dove verrà issata la bandiera del Carnevale di Follonica alla presenza della banda ... grossetonotizie.com

È Carnevale: il Bartoccio diventa il re! Il programma delle Giornate del Bartoccio 2026, dedicate a Mario Mirabassi. È la quindicesima edizione della manifestazione Come avevamo annunciato, il Bartoccio ha lasciato la sua casetta al Pian del Tevere per venir - facebook.com facebook