Carnevale dal 5 al 14 febbraio le giornate del Bartoccio | tutto il programma degli eventi ludici e culturali

Questa mattina è iniziato ufficialmente il Carnevale a Todi, con le giornate dedicate al Bartoccio. La Società del Bartoccio ha portato in città il suo personaggio, portando scherzi, lazzi e tanta allegria. Dal 5 al 14 febbraio, le strade si riempiranno di eventi ludici e culturali per celebrare questa tradizione. La città si prepara a vivere giorni di festa, tra musica, maschere e tante sorprese per grandi e piccini.

"Il Bartoccio ha lasciato la sua casetta al Pian del Tevere per venire in città col suo carico di bartocciate, di lazzi e scherzi": lo ha annunciato, con l'arrivo del Carnevale, è la Società del Bartoccio che, come ogni anno, si incarica di fargli una degna accoglienza. Cominciano dunque le Giornate del Bartoccio 2026, una serie di iniziative che uniscono cultura e divertimento, tradizione e innovazione: è la XV edizione della manifestazione, che è stata dedicata a Mario Mirabassi, l'artista delle marionette e dei burattini scomparso nel dicembre scorso.

