Caso pini in via Battisti Sulla gestione del verde ancora errori

Ieri mattina i tecnici hanno fatto le prove di trazione sui pini di via Cesare Battisti a Gabicce Mare. L’obiettivo era verificare la stabilità degli alberi nel cuore della città, ma i risultati hanno mostrato ancora problemi nella gestione del verde pubblico. La situazione rimane critica e richiede interventi rapidi per evitare rischi.

Si sono tenute ieri le prove di trazione sui pini del filare in via Cesare Battisti nel centro di Gabicce Mare. Mentre venivano effettuate le operazioni, sul campo, i resti dell' abbattimento del pino all'angolo con viale della Repubblica tagliato dai Vigili del Fuoco intervenuti in seguito a una segnalazione con l'avvallo dell'amministrazione, mercoledì pomeriggio, prima che potesse essere effettuata anche su questo esemplare la prova di trazione. Pochi metri più in là, sempre a terra, pure i numerosi rami tagliati in seguito a un drastico intervento di potatura effettuato in concomitanza con l'abbattimento dell'altra pianta.

