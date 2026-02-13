Perché Tuchel ha rinnovato con l' Inghilterra? I motivi e i retroscena dietro la scelta del ct

Thomas Tuchel ha scelto di rinnovare con l’Inghilterra a causa della voglia di guidare la nazionale verso nuovi successi e di portare la sua esperienza in un progetto a lungo termine. Dopo aver firmato un contratto di 18 mesi nel ottobre 2024, il tecnico tedesco vuole concentrarsi sulla qualificazione al Mondiale 2026, puntando sulla crescita della squadra e su un percorso di miglioramento continuo. Una delle ragioni principali è il desiderio di lavorare con un gruppo di giocatori giovani e di talento, che può rappresentare una sfida stimolante per il suo stile di gioco.

Thomas Tuchel ha assunto la guida dell’Inghilterra nell’ottobre 2024 con un contratto iniziale di 18 mesi, mirando al Mondiale 2026. L’esito della gestione, dopo quasi due anni, ha portato a una conferma fino al 2028. La decisione riflette una lettura pragmatica del contesto: la stabilità e la continuità offrono una cornice favorevole per proseguire un percorso di qualificazione e sviluppo senza la pressione immediata tipica delle panchine di club. La squadra nazionale, attraverso un lavoro ben strutturato e una coesione consolidata, si prepara a proseguire con una programmazione che guarda oltre i singoli risultati stagionali, privilegiando obiettivi a medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Tuchel ha firmato un nuovo contratto con l’Inghilterra perché desidera continuare a lavorare con la nazionale, nonostante le offerte di club più prestigiosi.

Tuchel resta in Inghilterra fino al 2028.

