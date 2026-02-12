Tuchel Inghilterra rinnovo fino al 2028 per il ct | Felice e orgoglioso non vedo l’ora di guidare la squadra al Mondiale I dettagli ufficiali

Tuchel resta in Inghilterra fino al 2028. Il tecnico tedesco ha firmato il rinnovo di contratto e si mostra felice di continuare a guidare la nazionale britannica. “Non vedo l’ora di portare avanti il lavoro e preparare la squadra al Mondiale”, ha detto, lasciando intendere che il suo obiettivo è centrato sulla coppa del mondo del 2026. La decisione della Federazione inglese arriva a pochi mesi dall’inizio del torneo, e rappresenta un segnale chiaro alle rivali.

Tuchel Inghilterra, rinnovo fino al 2028 per il ct: «Felice e orgoglioso, non vedo l'ora di guidare la squadra al Mondiale». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tuchel Inghilterra, rinnovo fino al 2028 per il ct: «Felice e orgoglioso, non vedo l'ora di guidare la squadra al Mondiale». I dettagli ufficiali Approfondimenti su Tuchel Inghilterra Tuchel vicino al rinnovo con l'Inghilterra fino al 2028(ANSA) - LONDRA, 12 FEB - La Federcalcio inglese dovrebbe annunciare in mattinata il rinnovo del contratto di Thomas Tuchel come commissario tecnico dell'Inghilterra fino al 2028. L'attuale accordo de ... msn.com L'Inghilterra ha vinto sempre ma ha un problema sorprendente: Bellingham. Tuchel lo ha preso di miraThomas Tuchel ha vinto tutte le partite di Qualificazioni ai Mondiali con l'Inghilterra. L'allenatore ha un problema inaspettato, rappresentato da Jude Bellingham: Serve rispetto reciproco. Leggi le ... fanpage.it

