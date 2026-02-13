San Valentino? No grazie | il 13 febbraio si festeggia l’amicizia tra donne con il Galentine’s Day

Il 13 febbraio, giorno prima di San Valentino, si diffonde il Galentine’s Day, una festa nata per celebrare l’amicizia tra donne. Questa tradizione, che non fa parte del calendario ufficiale, si sta diffondendo tra le amiche che preferiscono condividere momenti di convivialità e affetto senza l’atmosfera romantica. Molte donne organizzano cene, uscite o semplici regali tra amiche, rinunciando alle coppie e alle relazioni di coppia per concentrarsi sul legame femminile.

Il 13 febbraio, un giorno prima di San Valentino, si celebra il Galentine’s Day, una ricorrenza non ufficiale dedicata esclusivamente alle amicizie femminili. Nato come finzione televisiva e trasformatosi in fenomeno culturale reale, questo appuntamento rappresenta un momento per celebrare i legami tra donne, lontano dalla retorica romantica della festa degli innamorati. Il termine Galentine’s Day nasce dall’unione di gal, variante colloquiale della parola girl, e Valentine’s, creando così una versione al femminile della festa di San Valentino. L’idea è semplice ma potente: dedicare una giornata intera alle amiche, riconoscendo il valore delle relazioni femminili nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

