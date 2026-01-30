Andrea Pezzi rompe il silenzio sulla storia con Capotondi | Anna è stata un dono

Andrea Pezzi rompe il silenzio sulla sua storia con Cristiana Capotondi. Dice che Anna, la bambina nata poco dopo la rottura con l’altro uomo di lei, è stata un dono. Ora i due hanno un buon rapporto, e lui aiuta la ex con la bambina. Pezzi rivela di avere bei ricordi di Cristiana e di aver mantenuto un legame positivo, nonostante tutto.

Ha un bel ricordo Andrea Pezzi di Cristiana Capotondi ed oggi i due hanno un bel rapporto: lui l'aiuta con la bambina che lei ha avuto poco dopo la rottura, ma da un altro uomo che non l'ha mai riconosciuta Lo scrittore Andrea Pezzi è stato spesso al centro del gossip per alcune storie tormentate. Tra queste quella con Claudia Pandolfi e quella con Cristiana Capotondi. Due storie molto particolari che Pezzi ha raccontato dando la sua versione in occasione della presentazione del suo libro La nostra Odissea. Nel 1999 Claudia Pandolfi,dopo 20 giorni dal matrimonio con Massimiliano Virgili fuggì con Pezzi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Andrea Pezzi ha presentato il suo nuovo libro durante una serata che ha riunito anche Claudia Pandolfi e Cristiana Capotondi.

