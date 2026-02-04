Spunta Draco Malfoy tra le decorazioni per il Capodanno lunare in Cina | perché è diventato un simbolo portafortuna

Durante le celebrazioni del Capodanno lunare in Cina, le decorazioni si sono arricchite di un’immagine insolita: Draco Malfoy, il personaggio di Harry Potter. Sempre più spesso, le autorità e i commercianti scelgono simboli diversi dal solito, pensando anche a chi cerca un portafortuna originale. Questa volta, il volto di Malfoy ha fatto capolino tra lanterne e drappi rossi, attirando curiosi e appassionati di magia. Un modo nuovo per dare un tocco di fortuna e novità alle tradizionali feste cinesi.

In vista del Capodanno lunare, le decorazioni tradizionali cinesi hanno trovato un nuovo volto, quello di Draco Malfoy. Il noto personaggio della saga di Harry Potter, è comparso su adesivi, calamite e addirittura proiezioni giganti, trasformandosi in un improbabile portafortuna. Il nome cinese del personaggio, «M?’?rfú», include i caratteri « cavallo » (m?) e « buona fortuna » (fú), rendendolo un simbolo propizio per l’anno del cavallo secondo il calendario lunare. Così, nonostante la sua reputazione di antagonista nella saga, Malfoy è stato accolto come un portafortuna insolito per le festività.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Capodanno Lunare

Ultime notizie su Capodanno Lunare

