Il mago Draco Malfoy adottato come simbolo del Capodanno cinese in alcune celebrazioni asiatiche

A Shanghai e Guangzhou, tra i festeggiamenti per il Capodanno lunare cinese, compare un’icona inaspettata: il volto di Draco Malfoy. La figura del mago di Harry Potter, con i capelli biondi e lo sguardo freddo, viene usata come simbolo in alcune celebrazioni, accanto ai draghi e ai fuochi d’artificio. La sua immagine si sta diffondendo tra le strade, sorprendendo molti partecipanti.

