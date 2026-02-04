Il mago Draco Malfoy adottato come simbolo del Capodanno cinese in alcune celebrazioni asiatiche
A Shanghai e Guangzhou, tra i festeggiamenti per il Capodanno lunare cinese, compare un’icona inaspettata: il volto di Draco Malfoy. La figura del mago di Harry Potter, con i capelli biondi e lo sguardo freddo, viene usata come simbolo in alcune celebrazioni, accanto ai draghi e ai fuochi d’artificio. La sua immagine si sta diffondendo tra le strade, sorprendendo molti partecipanti.
Il 17 febbraio 2026 segnerà l’inizio del nuovo anno lunare cinese, l’anno del Cavallo, ma in molte città dell’Estremo Oriente, dai quartieri di Shanghai ai vicoli di Guangzhou, si sta già diffondendo un’immagine inaspettata a fianco dei tradizionali draghi dipinti e dei fuochi d’artificio: il volto di Draco Malfoy, il giovane mago dai capelli biondi e lo sguardo gelido, protagonista della saga di Harry Potter. Non si tratta di un errore di traduzione, né di una battuta di cattivo gusto. È un fenomeno reale, documentato da centinaia di post su Weibo, TikTok cinese e Instagram, con migliaia di condivisioni in pochi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Malfoy Cinese
Tom Felton sorprende i fan di Harry Potter torniando nei panni di Draco Malfoy direttamente in un video
Tom Felton è di nuovo Draco Malfoy (ma non quello che ricordate). E la performance sul palco di Broadway lo fa commuovere
Ultime notizie su Malfoy Cinese
Senza la bacchetta, il Draco Malfoy di Harry Potter si raccontaTom Felton, attore famoso per aver interpretato il personaggio di Draco in Harry Potter, si racconta in un'autobiografia per appassionati Senza la bacchetta è il titolo dell'autobiografia scritta da ... ilgiornale.it
Harry Potter, le foto dei Malfoy riuniti a Broadway scaldano il cuore ai fan della sagaDopo il debutto sul palcoscenico di Tom Felton, un altro Malfoy si è unito a lui in una toccante reunion: parliamo di Jason Isaacs, interprete di Lucius nella saga cinematografica Non solo Harry ... movieplayer.it
Lontano da Hogwarts, dalle rivalità e dalle trame oscure, Draco Malfoy viene riletto come un segno di prosperità e buona sorte #DracoMalfoy #CapodannoLunare #Cina x.com
Draco Malfoy è un personaggio piuttosto controverso: Purosangue di nascita, figlio unico amato molto dai genitori… - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.