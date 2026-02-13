Per un laser della migra chiuso lo scalo di El Paso

L’aeroporto di El Paso è stato temporaneamente chiuso ieri mattina dopo che un laser della polizia di frontiera americana, la Custom and Border Protection, ha illuminato il cielo senza preavviso. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un dispositivo anti-droni impiegato durante un’operazione sul territorio, ma che ha finito per puntare verso l’aeroporto. Le autorità dell’aviazione civile hanno deciso di bloccare temporaneamente i voli per motivi di sicurezza, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia successo e perché il laser sia stato acceso in modo improvviso. Nessuna persona è rim

La Federal aviation administration martedì aveva ordinato all'improvviso un blocco di dieci giorni dei cieli sopra El Paso, senza dare spiegazioni se non «speciali ragioni di sicurezza». Il blocco ha provocato un terremoto tra passeggeri e compagnie aeree ma solo due ore dopo, sempre senza spiegazioni, è stato tolto. La causa sembra essere stata un'arma laser anti-droni che la Cbp avrebbe impiegato contro – lascia trapelare l'agenzia – «un drone di cartelli narco messicani». «La minaccia è stata sventata», ha detto il segretario ai trasporti Sean Duffy. Ma non ci sarebbe stata alcuna minaccia. La Cbp avrebbe impiegato l'arma laser avuta in prestito dal ministero della difesa.

