Texas droni fantasma e laser | errore di tiro blocca l’aeroporto di El Paso Indaga il Senato

Questa mattina l’aeroporto di El Paso è rimasto chiuso per alcune ore a causa di un incidente insolito. Droni misteriosi e un laser hanno causato un errore di tiro che ha bloccato le operazioni di volo. Le autorità stanno indagando, e il Senato ha già aperto un’indagine per capire cosa sia successo e chi ci sia dietro. Nessuno si è fatto male, ma il caos ha creato problemi a tanti passeggeri.

Texas, Droni Fantasma e Laser a Vuoto: Un Aeroporto nel Caos. Un episodio insolito ha paralizzato lo spazio aereo di El Paso, in Texas, il 12 febbraio 2026. La temporanea chiusura dell’aeroporto è stata causata dall’allarme di una possibile “invasione” di droni provenienti dal Messico e dall’impiego di un’arma laser da parte delle Guardie di frontiera, che ha in realtà colpito un palloncino meteorologico. L’incidente solleva interrogativi sull’efficacia e la precisione delle nuove tecnologie di difesa. Allarme al Confine: La Situazione Precipita. La giornata era iniziata con segnalazioni di oggetti volanti non identificati che attraversavano il confine messicano.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su El Paso Aeroporto Mistero in Texas, sospesi tutti i voli da e per l’aeroporto di El Paso. “Ragioni di sicurezza speciali” L’aeroporto di El Paso ha sospeso tutti i voli per i prossimi 10 giorni. Usa, bloccati tutti i voli per El Paso in Texas per ‘motivi di sicurezza speciali’ Tutti i voli da e per El Paso sono stati cancellati. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su El Paso Aeroporto Argomenti discussi: Oggi scade il New Start: era l’ultimo freno alle armi nucleari di Usa e Russia; Un pipistrello fantasma nel Pacifico | gli Usa puntano sul nuovo drone MQ-28A. Droni fantasma sopra gli aeroporti d'Europa: chi c'è dietro?Le autorità europee incaricate della sicurezza degli aeroporti sono alle prese con un numero di avvistamenti di droni decisamente sopra la media. Non è chiaro se il fenomeno, che interessa ormai ... punto-informatico.it Amazon, nuova grana sui droni: in Texas tranciato un cavo internet durante una consegna. Scatta un’indagine federaleL’incidente coinvolge il nuovo drone MK30, già sotto esame dopo un crash in Arizona. Nessun ferito, ma la Federal Aviation Administration indaga mentre Amazon accelera sui test e l’espansione del ... milanofinanza.it In Texas “invasione di droni dal Messico”, ma il cannone laser Usa abbatte un palloncino x.com Le autorità federali annunciano la chiusura dello spazio aereo sulla città texana per 10 giorni, per imprecisati "motivi di sicurezza". Una misura senza precedenti, che semina il panico, fino al dietrofront: è stato il presunto sorvolo di droni dei cartelli della droga - facebook.com facebook

