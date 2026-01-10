È stato approvato un progetto da oltre un milione di euro per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Provinciale 72 a Varenna, vicino all’intersezione con via Pino. L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il traffico, intervenendo in un incrocio particolarmente critico, teatro di incidenti gravi, tra cui uno mortale avvenuto nel marzo 2023.

Più sicurezza e meno traffico a Varenna sulla Sp 72. È stato approvato un accordo di programma da oltre 1 milione di euro per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Sp 72 in prossimità dell’intersezione con via Pino, un incrocio dove si verificano molti incidenti gravi, uno dei quali, il 19 marzo 2023 è costato la vita a un motociclista di 64 anni. Per costruire la nuova rotatoria 900mila euro arrivano dal Comune di Varenna e gli altri 250mila euro dalla Provincia di Lecco. "La rotatoria riveste un’importanza fondamentale per almeno due motivi – spiega il sindaco Mauro Manzoni – Intanto rendere sicuro l’incrocio tra la Sp 72 e via Pino, un punto critico per la viabilità locale che necessita di una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni, visti anche i numerosi incidenti, a volte purtroppo mortali, che si sono verificati in quel tratto di strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Con oltre un milione una nuova rotatoria sulla Provinciale 72

Leggi anche: Incidente alla rotatoria sulla strada provinciale 66 di Ponticelli: morto 32enne

Leggi anche: Via libera ai lavori per un milione sulla strada provinciale 218 Marrucina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Con oltre un milione una nuova rotatoria sulla Provinciale 72; Villorba approva il bilancio previsionale 2026: 8 milioni per le opere pubbliche e oltre 1,8 milioni per il sociale; Il 2026 della Provincia. Mutui per i nuovi cantieri e sconti sui pedaggi della futura Pedemontana.

Rotatoria del Bersaglio, c’è il via libera - Dopo la Città Metropolitana, anche il Comune di Fiesole ha dato il via libera alla realizzazione della nuova rotatoria del Bersaglio, sulla via Faentina. lanazione.it

ViabilitÃ : Amirante, 1mln per nuova rotatoria su SR 56 Mossa-Gorizia - "Abbiamo deciso di finanziare con 1 milione di euro la realizzazione della rotatoria che metterÃ definitivamente in sicurezza l'incrocio tra la Strada regionale 56 e le vie del ... ilgazzettino.it

La vicenda nasce dalla sottrazione abusiva di oltre un milione di file dallo studio del professionista - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Ucraina, oltre un milione di famiglie senza #acqua ed #elettricità #8gennaio #Tv2000 #Russia #Putin #Mosca #Kiev #attacchi @tg2000it x.com