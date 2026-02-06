Rotatoria a Gatteo Mare Anas stanzia 400mila euro Buonguerrieri FdI | Accolta richiesta del territorio

Anas ha annunciato di aver stanziato 400 mila euro per costruire una rotatoria a Gatteo Mare. L’intervento, richiesto dal territorio, riguarda l’incrocio tra la Sp 108 “Rigossa” e la rampa di collegamento con la Ss 16 “Adriatica”. Buonguerrieri di Fratelli d’Italia hanno accolto con soddisfazione la notizia, sottolineando che l’intervento risponde a esigenze di sicurezza e miglioramento della viabilità locale. Ora si attende l’avvio dei lavori, che dovrebbero rendere più fluido il traffico e rid

"Anas si è assunta l'impegno di stanziare 400mila euro per la realizzazione di infrastruttura strategica per il territorio, ovvero di una rotatoria all'intersezione tra la Sp 108 "Rigossa" e la rampa di collegamento con la Ss 16 "Adriatica" al km 185+100. Il governo Meloni ha così ancora una.

