L'attivista Pegah Moshir Pour racconta le proteste in Iran | Repressione militare e digitale senza precedenti
Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, descrive le recenti proteste in Iran, evidenziando una repressione senza precedenti sia sul fronte militare che digitale. Tra blackout, sparatorie di massa e censure online, la situazione nel paese rimane critica. In questa intervista, viene analizzata la difficile realtà affrontata dalla popolazione iraniana e le sfide per la libertà di espressione.
Blackout, sparatorie di massa e repressione anche digitale. A Fanpage.it l'attivista Pegah Moshir Pour racconta cosa sta accadendo durante le proteste in Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, la rivolta non si ferma. Nonostante una selvaggia repressione; Il linguaggio come strumento di oppressione, il gesto come resistenza.
Pegah Moshir Pour: “Un’opposizione in Iran è possibile se accettata dall’Occidente” - Il rapporto con la sua terra d’origine non si è interrotto con la distanza geografica, al contrario si è fatto più intenso, a ... quotidiano.net
Scuola Superiore di Catania. . Pegah Moshir Pour, scrittrice italo-iraniana e attivista per i diritti umani è stata ospite lo scorso 10 dicembre, proprio in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti Umani, dei #SUPERTalks organizzati dalla Scuola Superiore d - facebook.com facebook
