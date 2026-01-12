L'attivista Pegah Moshir Pour racconta le proteste in Iran | Repressione militare e digitale senza precedenti

Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, descrive le recenti proteste in Iran, evidenziando una repressione senza precedenti sia sul fronte militare che digitale. Tra blackout, sparatorie di massa e censure online, la situazione nel paese rimane critica. In questa intervista, viene analizzata la difficile realtà affrontata dalla popolazione iraniana e le sfide per la libertà di espressione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.