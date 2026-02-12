Referendum Giustizia Gratteri | Votano sì imputati e indagati Nordio

Il referendum sulla giustizia sta accendendo il dibattito tra politici e cittadini. Gratteri fa notare che molti imputati e indagati stanno votando sì, sollevando dubbi sulla legittimità del risultato. Nordio, invece, chiede controlli più severi e il CSM ha aperto un’indagine per fare chiarezza sulla situazione. La questione resta calda e rischia di influenzare il voto di molti italiani.

Referendum sulla Giustizia: Gratteri solleva dubbi sul voto, Nordio chiede controlli e il CSM indaga. Il referendum costituzionale sulla giustizia è al centro di una crescente polemica dopo le dichiarazioni del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che ha espresso preoccupazione per la possibile presenza di elettori con interessi diretti nell'esito della consultazione. Le sue affermazioni hanno suscitato una reazione immediata del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e l'apertura di un'indagine da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). In vista del voto del 22 e 23 marzo, la vicenda solleva interrogativi sull'integrità del processo democratico. Referendum: bufera su Gratteri. Che dice: "Votano sì imputati e indagati". Nordio: "Serve test attitudinale". Salvini: "Lo denuncio" La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli. La nuova sparata di Gratteri: "Per il Sì al referendum indagati, imputati e massoneria" Il procuratore Gratteri torna a puntare il dito contro chi sostiene il Sì al referendum. Referendum giustizia, Zagrebelsky: "Il senso della riforma è l'intimidazione dei magistrati" Gratteri e il referendum sulla riforma della giustizia: Ecco perché voto no Referendum Travaglio sul fotomontaggio di Atreju | Fratelli d'Italia si vergogni se fanno queste miserie umane è perché è disperato Su La7. Referendum Giustizia, Gratteri: Votano sì imputati e indagati. Nordio: Sconcertato Gratteri incendia il referendum: «Per il sì votano indagati e centri di potere» La campagna referendaria si intensifica dopo le affermazioni del procuratore di Napoli su influenze sul voto per la riforma. Al referendum sulla Giustizia «per il No voteranno le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero interesse al cambiamento. Secondo un sondaggio di YouTrend in materia di referendum sulla giustizia, con un'affluenza del 46 per cento vincerebbe il no, con un'affluenza più alta, al 58 per cento, vince il sì alla riforma. Questi dati ci dicono che Giorgia Meloni ha un problema a portare i suoi elettori alle urne.

