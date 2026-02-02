tajani a reggio calabria per valutare i danni del maltempo e coordinare gli interventi di soccorso

Antonio Tajani è arrivato a Reggio Calabria per fare il punto sui danni provocati dal maltempo. Il ministro degli Esteri ha visitato le zone colpite, valutando di persona l’entità dei danni e coordinando le operazioni di soccorso. La regione ha subito forti piogge e allagamenti, e ora si cerca di mettere in campo le risorse necessarie per aiutare chi è stato colpito.

Il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani si è recato a Reggio Calabria per verificare direttamente lo stato dei danni causati dal maltempo che ha colpito la regione negli ultimi giorni. L'azione è stata avviata in seguito all'approvazione dello stato di emergenza, che ha reso necessario un coordinamento rapido tra istituzioni e settore produttivo. La visita si è svolta nel pomeriggio del 2 febbraio 2026, con l'obiettivo di valutare le esigenze concrete delle imprese e delle comunità colpite, soprattutto in vista del sostegno economico e operativo da parte del governo.

Questa sera a Palazzo Campanella, il ministro Tajani visita Reggio Calabria.

Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani partirà per una visita nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna.

