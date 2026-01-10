Il maltempo fa crollare diversi alberi in città scattano gli interventi di messa in sicurezza
A causa delle intense condizioni meteorologiche, diversi alberi sono caduti in città, rendendo necessari interventi di messa in sicurezza. Le recenti precipitazioni hanno interessato principalmente la rete viaria provinciale nella provincia di Messina, causando disagi e richiedendo l’intervento delle équipe di emergenza per prevenire ulteriori rischi.
Il maltempo che sta interessando il territorio della provincia di Messina nelle ultime ore sta provocando numerosi disagi, in particolare lungo la rete viaria provinciale. Le forti raffiche di vento, abbinate alle precipitazioni intense, hanno causato la caduta di diversi alberi sulla sede. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
