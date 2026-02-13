Per Arianna Fontana solo allenatore e marito e osteopata dopo la medaglia d’argento L’intervista di Sighel? Non mi interessa

Arianna Fontana ha ottenuto la medaglia d’argento nei 500 metri di short track a causa di una gara combattuta e di una buona preparazione atletica. Dopo l’esito della finale, la pattinatrice si è concentrata sulla sua routine quotidiana, che include allenamenti intensi con il marito, che è anche il suo allenatore, e sedute di osteopatia. Fontana ha dichiarato di non essere interessata all’intervista di Sighel, preferendo concentrarsi sul suo percorso. La medaglia conquistata rappresenta la sua tredicesima presenza olimpica.

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’argento nei 500 metri di short track, la tredicesima olimpica della sua carriera, raggiungendo Edoardo Mangiarotti. Un risultato storico, arrivato a 35 anni e dopo un recupero complesso da un infortunio. Ma al termine della gara, accanto alla pattinatrice non c’era la squadra. Con lei soltanto il marito e allenatore Anthony Lobello e l’osteopata Alekos Zugnoni. Un’assenza che si inserisce in una frattura già emersa pubblicamente. A esplicitare la distanza è stato Pietro Sighel. “Ma chi la conosce, Arianna Fontana?”, ha dichiarato a La Repubblica. Poi ha aggiunto: “Con lei non siamo una squadra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arianna Fontana sale sul podio alle Olimpiadi, conquistando l’argento nei 500 metri.

Arianna Fontana, 36 anni, ha conquistato l’argento nello short track ai Giochi di Milano 2026, diventando la prima atleta italiana a salire sul podio olimpico in questa disciplina per la quarta volta, grazie alla sua tenacia e a un’ottima gara finale che ha sorpreso molti.

