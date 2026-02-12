Olimpiadi Arianna Fontana è argento nei 500 metri | è la 13esima medaglia

Arianna Fontana sale sul podio alle Olimpiadi, conquistando l’argento nei 500 metri. È la sua 13esima medaglia olimpica, dimostrando ancora una volta di essere un’icona dello sport italiano. Nonostante i 36 anni e qualche problema di forma, l’atleta non molla e si prende il suo meritato riconoscimento.

Di riffa o di raffa, Arianna c’è sempre. L’atleta azzurra riesce a salire ancora una volta sul podio olimpico nonostante i 36 anni e nonostante la forma non perfetta. Dopo l’oro nella staffetta mista, la Fontana combatte fino alla fine nella finalissima dei 500 metri dello short track ma non riesce a contrastare l’olandese Velzeboer, numero uno al mondo. La veterana azzurra, però, rintuzza gli attacchi delle rivali e si aggiudica la medaglia d’argento, la sua tredicesima ai giochi olimpici. Meno fortunato il cammino di Pietro Sighel, favorito d’obbligo della 1000 metri maschile: l’azzurro vince il suo quarto ma viene squalificato per un contatto fortuito con un pattinatore polacco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Arianna Fontana si prepara ora ai quarti di finale dei 500 metri.

