Pedro brutto colpo | trauma distorsivo alla caviglia Resterà out per circa un mese

Pedro si è infortunato durante la partita contro il Bologna, e il trauma distorsivo alla caviglia lo costringerà a stare fermo circa un mese. L'attaccante spagnolo, che ha già iniziato le terapie, ha subito un colpo forte durante il match di quarti di Coppa Italia. I medici hanno confermato che dovrà rispettare un periodo di recupero senza scendere in campo.

Uscito zoppicante al 42' del primo tempo durante i quarti di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, Pedro ha subito destato preoccupazioni per le sue condizioni. Gli accertamenti, effettuati nel pomeriggio presso la Clinica Villa Mafalda, hanno infatti evidenziato un "trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno". L'atleta, che ha già iniziato il programma riabilitativo specifico, sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero. Difficile un rientro prima dei trenta giorni, ma c'è fiducia per rivederlo in campo per la sfida di metà marzo, contro il Milan.