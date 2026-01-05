Napoli esami per Neres | trauma distorsivo alla caviglia

Napoli, David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia durante la partita contro la Lazio. Nelle ultime ore, l’attaccante si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Gli esiti guideranno le decisioni sul suo eventuale recupero e sulla prosecuzione del percorso di riabilitazione. Restano da monitorare eventuali sviluppi in vista delle prossime gare.

"> David Neres si è sottoposto nelle ultime ore ad accertamenti strumentali dopo l’infortunio rimediato nel corso della gara contro la Lazio. Gli esami, effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. L’esterno offensivo azzurro ha già iniziato il percorso riabilitativo, con lo staff medico del Napoli che monitorerà quotidianamente l’evoluzione del quadro clinico. Al momento non sono stati comunicati tempi certi di recupero, ma le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni in base alla risposta alle terapie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, esami per Neres: trauma distorsivo alla caviglia Leggi anche: Infortunio Neres, trauma distorsivo alla caviglia: i possibili tempi di recupero in attesa degli esami Leggi anche: Napoli, le condizioni di David Neres dopo l'infortunio: «Trauma distorsivo alla caviglia sinistra» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli, tegola Neres: trauma distorsivo alla caviglia sinistra; Infortunio David Neres: cosa trapela in vista di Verona ed Inter; Infortunio per Neres: il Napoli fa chiarezza. Domani esami clinici; Napoli, trauma distorsivo per David Neres. Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli - David Neres ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo tempo di Lazio- tuttonapoli.net

Neres, esito degli esami strumentali. Il brasiliano ha iniziato iter riabilitativo - David Neres nella mattinata di oggi si è sottoposto a esami strumentali che hanno chiarito l'entità del suo infortunio alla caviglia sinistra. msn.com

Ecco il report del Napoli sull'infortunio di Neres: per il brasiliano distorsione alla caviglia - Brutta notizia per il Napoli, che ha perso David Neres ieri nella partita vinta 2- tuttomercatoweb.com

#Napoli, infortunio #Neres: attesa per gli esami #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

Neres si ferma e il Napoli trema in vista dell’Inter: oggi gli esami - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.