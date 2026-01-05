neres confermato il trauma distorsivo alla caviglia

Il Napoli dovrà affrontare la prossima partita contro il Verona senza David Neres, che ha subito un trauma distorsivo alla caviglia durante il match contro la Lazio all’Olimpico. La squadra riprenderà il campionato mercoledì 7 gennaio, ma l’assenza dell’attaccante brasiliano rappresenta una perdita importante in vista delle prossime sfide.

Il Napoli tornerà in campo mercoledì 7 gennaio contro il Verona in campionato, ma senza David Neres, uscito dolorante nel match contro la Lazio all’Olimpico. Il comunicato del club sull’infortunio del brasiliano: “Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.” Il Napoli difficilmente cederà Lang dopo l’infortunio di Neres, ma tiene d’occhio Chiesa e Lookman Il Napoli, in vista del mercato invernale, potrebbe non privarsi di Noa Lang dopo l’ infortunio rimediato ieri nel match contro la Lazio da David Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

