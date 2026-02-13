‘Pedrito’ abbassa l’allarme | Non sembra grave

Pedrito ha abbassato l’allarme, dicendo che “non sembra grave” dopo l’intervento di questa mattina. La notte scorsa, la Lazio ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia eliminando il Bologna campione in carica ai rigori, ma questa mattina Pedrito è stato costretto a uscire dal campo per un problema muscolare. La sua presenza contro il Napoli, prevista per domenica, resta in dubbio.

La notte scorsa avrebbe dovuto essere una notte felice per a lazio nelle ore basse è arrivato in semifinale Coppa Italia eliminando il Bologna campione in carica, ai calci di rigore. Ma con la paura ancora in corpo ai tifosi laziali, 'Pedrito' ha spento gli allarmi su quello che si sospettava fosse un infortunio grave. Sul punto di finire la prima parte, la prima Barcellona, Chelsea E Roma Ha subito un infortunio alla caviglia che non solo lo ha costretto a lasciare il gioco.

Pedro Rodriguez Ledesma ha rassicurato i tifosi sui social, spiegando che l’infortunio subito non sembra grave.

