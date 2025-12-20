Il ghiaccio si scioglie e la vetta si abbassa l’allarme sul Monte Bianco | Impatto inaspettato

Il ghiaccio si scioglie, la vetta si abbassa. Il Monte non è più quello di una volta e mai più lo sarà. Non più 4.810, come abbiamo imparato dai libri di geografia. La montagna più alta d’Italia è ora a 4.807,3 metri, ma è destinata ad abbassarsi a causa dello scioglimento della grande calotta di ghiaccio appoggiata sulla roccia. Gli effetti del riscaldamento globale stanno infatti raggiungendo quote che si pensavano esenti. L’allarme è stato lanciato dai ricercatori della Fondazione Montagna di Courmayeu r (Aosta) in base all’elaborazione dei dati della missione scientifica italo-francese, condotta con il ‘Laboratoire Edytem dell’Université de Savoie Mont-Blanc’, in occasione dell’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

