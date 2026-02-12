Pechino Express 2026 Italiani in viaggio verso l’Oriente più estremo di sempre
La nuova edizione di Pechino Express sta portando gli italiani in un viaggio tra le terre più lontane e dure dell’Oriente. Tra attraversate in strada, notti passate sotto cieli sconosciuti, e momenti di fatica e adrenalina, i concorrenti affrontano prove dure e scoperte sorprendenti. Le emozioni si alternano tra legami che si rafforzano e altri che si sgretolano, in un percorso che mette alla prova corpo e spirito.
Adrenalina, fatica, fame, passaggi chiesti in strada e notti incerte sotto cieli lontani. Ma anche scoperta, emozioni, legami che si spezzano o si saldano per sempre. Torna Pechino Express e lo fa con una promessa chiara: questa volta l’Estremo Oriente sarà davvero estremo. Dal 12 marzo in esclusiva su Sky Italia e in streaming su NOW, dieci coppie si lanceranno in una corsa di oltre 5.450 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, con destinazione finale Kyoto, in un viaggio che non è solo gara ma trasformazione. Costantino al comando e tre inviati per tre Paesi. A guidare la spedizione sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, capitano ironico e implacabile, che per la prima volta non sarà solo: tre inviati, uno per ciascun Paese attraversato – Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda – accompagneranno i viaggiatori in un’edizione che punta a moltiplicare punti di vista, tensione narrativa e colpi di scena. 🔗 Leggi su Panorama.it
Pechino Express Estremo Oriente: Nuova Stagione dal 12 Marzo su Sky
La nuova stagione di Pechino Express parte giovedì 12 marzo.
