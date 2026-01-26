Shoah | Picierno ' manifestazione davanti a Pd iniziativa pericolosa'

In occasione del Giorno della Memoria, collettivi e sigle estremiste hanno annunciato una manifestazione davanti alla sede del Partito Democratico. Questa iniziativa ha suscitato critiche per il suo carattere percepito come rischioso e inadeguato, contribuendo a un clima di tensione e divisione. È importante promuovere il rispetto e la memoria condivisa, evitando azioni che possano alimentare l’odio e la confusione.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "La manifestazione annunciata da collettivi e sigle estremiste davanti alla sede del Pd nel Giorno della Memoria è un'iniziativa ridicola e pericolosa, figlia di un clima avvelenato che in queste settimane sta alimentando soltanto odio e mistificazioni". Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. "Utilizzare il 27 gennaio per scendere in piazza 'contro il sionismo' è uno sfregio alla memoria della Shoah e non ha nulla a che vedere con la legittima solidarietà al popolo palestinese. È solamente una nuova forma di antisemitismo che si maschera dietro l'antisionismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

