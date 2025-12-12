Bernini | ‘studenti che contestano sono piccoli Landini e Schlein’ Pd | chieda scusa

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha commentato le contestazioni studentesche durante Atreju, affermando che si tratta di proteste di studenti Udu, definiti “piccoli Landini e Schlein”, e non di semplici contestazioni. Il Partito Democratico ha chiesto invece un passo indietro, chiedendo scuse per le parole della ministra.

“Bisogna chiamare le cose col loro nome, non è una contestazione di studenti: sono studenti Udu, diciamo piccoli Landini e piccoli Schlein, che protestano legittimamente perché contrari alla riforma di medicina” Lo ha detto la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, a margine della firma per l’istituzione dell’Università dell’Onu a Bologna, commentando le contestazioni durante Atreju. Imolaoggi.it

Bernini attacca gli studenti: "Sono piccoli Landini e piccoli Schlein" | VIDEO - La ministra rilancia il confronto: "Prima ascoltare e poi contestare". bolognatoday.it

Bernini, studenti che contestano sono piccoli Landini e Schlein - 'Bisogna chiamare le cose col loro nome, non è una contestazione di studenti: sono studenti Udu, diciamo piccoli Landini ... notizie.tiscali.it

Un piccolo gruppo di studenti ha interrotto l’intervento della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, appena salita sul palco di Atreju. I ragazzi, in protesta contro la riforma di Medicina, hanno gridato: “Non ce la facciamo più, con il semestre - facebook.com facebook

#Bernini ha offerto uno spettacolo indecente. L’ennesimo. L’Italia non merita una ministra che offende #studenti di #medicina solo perché hanno avuto l’ardire di criticarla. Dalle parti del governo sono sempre più allergici alle critiche. #Avs #BerniniDimettiti x.com