Bernini | ‘studenti che contestano sono piccoli Landini e Schlein’ Pd | chieda scusa

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha commentato le contestazioni studentesche durante Atreju, affermando che si tratta di proteste di studenti Udu, definiti “piccoli Landini e Schlein”, e non di semplici contestazioni. Il Partito Democratico ha chiesto invece un passo indietro, chiedendo scuse per le parole della ministra.

“Bisogna chiamare le cose col loro nome, non è una contestazione di studenti: sono studenti Udu, diciamo piccoli Landini e piccoli Schlein, che protestano legittimamente perché contrari alla riforma di medicina” Lo ha detto la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, a margine della firma per l’istituzione dell’Università dell’Onu a Bologna, commentando le contestazioni durante Atreju. Imolaoggi.it

