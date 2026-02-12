Ispezione al San Matteo Stop alla cucina interna

La cucina interna del Policlinico San Matteo di Pavia è stata chiusa temporaneamente. Le autorità hanno deciso di sospendere le preparazioni dei pasti all’interno della struttura, senza specificare i motivi ufficiali. La decisione ha colpito il personale e i pazienti, che ora devono fare affidamento su pasti esterni o consegne alternative. La situazione resta sotto controllo, ma ancora non ci sono dettagli sulle cause di questa misura improvvisa.

La preparazione dei pasti nella cucina interna del Policlinico San Matteo di Pavia è stata momentaneamente sospesa. La decisione è stata adottata in seguito a un'ispezione sanitaria svolta dai Nas, il nucleo dei carabinieri specializzato nella tutela della salute, dove ogni giorni si preparano circa 5mila pasti. "Per ragioni strutturali e di ordine sanitario – si legge nel comunicato diffuso in serata dai vertici dell'ospedale pavese –, in seguito a un sopralluogo eseguito presso i locali cucina (gestita dalla ditta esterna affidataria del servizio di ristorazione), l'autorità di controllo ha disposto la sospensione dell'attività di preparazione dei pasti all'interno dei locali nei quali, peraltro, nei prossimi mesi saranno avviati dei lavori di ristrutturazione a carico della Fondazione.

