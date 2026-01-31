Scarafaggi nella zuppa della mensa dell' asilo | allarme tra le famiglie Gli insetti scambiati per spezie ' abbondanti'

Le famiglie del quartiere sono in allarme dopo aver scoperto scarafaggi nella zuppa dell’asilo. La segnalazione arriva da alcuni genitori che hanno trovato insetti mescolati tra le spezie usate per preparare il pasto. La scuola ha già avviato le verifiche, ma la paura tra i genitori cresce. Intanto, alcuni bambini si sono lamentati di aver mangiato cibo dal sapore strano, mentre i responsabili della mensa negano ogni problema. La vicenda sta facendo discutere tra le famiglie, preoccupate per la sicurezza dei loro figli.

LIDO - Polpette presumibilmente avariate e sicuramente puzzolenti servite nella mensa scolastica per il pranzo di giovedì. Ieri, invece, nei piatti di pasta e fagioli sono stati trovati numerosi insetti. È successo alla scuola dell’infanzia “Gabelli” al Lido, dove ci sono 39 bambini (dai 3 ai 5 anni) in due sezioni che usufruiscono della mensa. Sono state le stesse insegnanti a segnalare alla rappresentante di classe, convocata per assaggiare e visionare il cibo connotato da un forte odore acre, tipico di alimenti andati a male. La notizia è rimbalzata nella chat dei genitori e ha creato il panico tra le famiglie. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

