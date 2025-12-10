La sfida del segretario americano Robert Kennedy Jr | venti trazioni in giacca e cravatta all’aeroporto di Washington

Il 71enne segretario Usa alla Salute Robert Kennedy Jr. e quello ai Trasporti Sean Duffy si sono sfidati in una gara di trazioni e hanno dato spettacolo all'aeroporto Ronald Reagan di Washington. La scena è stata ripresa e pubblicata sui social per promuovere il piano da un miliardo di dollari che vuole rendere i terminal dei luoghi più salutari e vivibili

