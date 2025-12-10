La sfida del segretario americano Robert Kennedy Jr | venti trazioni in giacca e cravatta all’aeroporto di Washington
Il segretario americano Robert Kennedy Jr., 71 anni, ha partecipato a una gara di trazioni all’aeroporto Ronald Reagan di Washington, sfidando Sean Duffy, segretario ai Trasporti. L’evento ha attirato l’attenzione, con i due funzionari in giacca e cravatta che hanno mostrato le proprie capacità fisiche in un contesto inusuale.
Il 71enne segretario Usa alla Salute Robert Kennedy Jr. e quello ai Trasporti Sean Duffy si sono sfidati in una gara di trazioni e hanno dato spettacolo all’aeroporto Ronald Reagan di Washington. La scena è stata ripresa e pubblicata sui social per promuovere il piano da un miliardo di dollari che vuole rendere i terminal dei luoghi più salutari e vivibili L'articolo La sfida del segretario americano Robert Kennedy Jr.: venti trazioni in giacca e cravatta all’aeroporto di Washington proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Paolo De Angelis, segretario regionale del Sim carabinieri Marche: "La sicurezza non può essere un optional, ennesimo segnale di un disagio e oggi la vera sfida è che la repressione deve diventare prevenzione". - facebook.com Vai su Facebook
Robert F. Kennedy Jr sfida il segretario ai Trasporti: venti trazioni in aeroporto in camicia e cravatta - Il segretario alla Salute ha fatto una gara con il segretario ai Trasporti durante la presentazione di un piano per rendere gli aeroporti più accoglienti ... Come scrive video.corriere.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it