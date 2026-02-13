Como, lite violenta in stazione finisce con un cacciavite: 22enne denunciato Le urla, poi la colluttazione e infine le minacce con un cacciavite, sotto gli occhi dei passanti. Un pomeriggio di forte tensione quello vissuto ieri alla stazione San Giovanni di Como, dove una lite tra due uomini è rapidamente degenerata fino all’intervento delle forze dell’ordine.

Le urla, poi la colluttazione e infine le minacce con un cacciavite, sotto gli occhi dei passanti. Un pomeriggio di forte tensione quello vissuto ieri alla stazione San Giovanni di Como, dove una lite tra due uomini è rapidamente degenerata fino all’intervento delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato quando una volante è stata inviata alla stazione di Stazione San Giovanni di Como su richiesta degli agenti della polizia ferroviaria, che avevano segnalato una violenta lite in corso tra due cittadini stranieri. All’arrivo sul posto, la Polfer era già riuscita a sedare lo scontro, ma gli agenti hanno comunque raccolto le dichiarazioni dei diretti interessati e le testimonianze dei presenti.🔗 Leggi su Quicomo.it

